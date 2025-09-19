Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, информирует 24 Канал. В 2026 году не планируют менять критерии НМТ.
Сколько предметов будет на НМТ-2026?
Так, по словам Вакуленко, для поступления в вуз надо будет сдать 4 предмета мультитеста.
Три из них будут обязательными: украинский язык, математика и история Украины; еще один предмет участники НМТ будут выбирать самостоятельно из перечня: украинская литература, география, биология, химия, физика, иностранный (английский, немецкий, французский, испанский) язык,
– уточнила она.
И добавила: если примут решение об изменении формата НМТ с однодневного на двухдневный, участники тестирования будут в первый день сдавать историю Украины и предмет по выбору, а во второй день – математику и украинский язык.
Изменение очередности блоков объясняют так: после сдачи первых двух предметов участники будут узнавать о тестовых баллах, которые они набрали.
Интересно! Чтобы предотвратить ситуацию, когда участники, которые не преодолели пороговый балл по какому-то из первых двух предметов, массово не будут приходить на второй день, потому что уже потеряли право на поступление в вузы, специалисты УЦОКО предлагают изменить очередность сдачи предметов.
Отметим, что в предыдущие годы не преодолело пороги по истории Украины и предмету по выбору минимальное количество участников НМТ. Зато по математике не смогли преодолеть порог 13% участников тестирования.
Что известно об НМТ-2025?
- В этом году участники НМТ сдавали четыре предмета. Три обязательных и один на выбор.
- Тестирование проходило в пределах одного дня.
- На сдачу НМТ-2025 предусмотрели 4 часа.
- Украинцы критиковали эту модель НМТ из-за того, что она была очень изнурительной для выпускников.