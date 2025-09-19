Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, информирует 24 Канал. В 2026 году не планируют менять критерии НМТ.

Сколько предметов будет на НМТ-2026?

Так, по словам Вакуленко, для поступления в вуз надо будет сдать 4 предмета мультитеста.

Три из них будут обязательными: украинский язык, математика и история Украины; еще один предмет участники НМТ будут выбирать самостоятельно из перечня: украинская литература, география, биология, химия, физика, иностранный (английский, немецкий, французский, испанский) язык,

– уточнила она.

И добавила: если примут решение об изменении формата НМТ с однодневного на двухдневный, участники тестирования будут в первый день сдавать историю Украины и предмет по выбору, а во второй день – математику и украинский язык.

Изменение очередности блоков объясняют так: после сдачи первых двух предметов участники будут узнавать о тестовых баллах, которые они набрали.

Интересно! Чтобы предотвратить ситуацию, когда участники, которые не преодолели пороговый балл по какому-то из первых двух предметов, массово не будут приходить на второй день, потому что уже потеряли право на поступление в вузы, специалисты УЦОКО предлагают изменить очередность сдачи предметов.

Отметим, что в предыдущие годы не преодолело пороги по истории Украины и предмету по выбору минимальное количество участников НМТ. Зато по математике не смогли преодолеть порог 13% участников тестирования.

