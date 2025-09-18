Об этом сообщил в телеграме глава Образовательного комитета Сергей Бабак, отмечает 24 Канал. Обсуждают модель НМТ 2026 года.
Смотрите также По каким предметам участники НМТ-2025 получили 200 баллов
Что хотят изменить нардепы?
Бабак отметил: нарабатываем решение о том, сколько дней должна длиться проверка знаний выпускников на НМТ в следующем году.
Он отметил, что при этом следует учесть прежде всего условия безопасности во время тестирования, уровень психологической нагрузки и стресса участников, организацию работы пунктов тестирования, в частности за рубежом, а также качество оценивания.
Нардеп также обнародовал опрос по этому вопросу.
Результаты опроса / скриншот
Впоследствии нардеп сообщил, что во время заседания Комитета мнения нардепов разделились.
Большинство присутствующих поддерживало проведение тестирования в один день. Опрос, который объявил в телеграме, говорит об обратном,
– рассказал Бабак.
И растолковал, что двухдневная модель уменьшит стресс и нагрузку, однако содержит риски: различные условия логистики для участников в разных регионах и за рубежом, потребность повторных поездок в центры тестирования, дополнительные расходы.
Поэтому на заседании Комитета приняли решение рекомендовать Министерству образования и Украинскому центру оценивания качества образования разработать матрицу рисков проведения НМТ в 2026 году по двухдневной модели,
– говорит Бабак.
На следующем заседании нардепы рассмотрят данные и будут принимать решение.
Важный момент: образовательная система технически готова к двухдневному тестированию, но существует риск, что это может привести к неравным условиям, что будет противоречить украинскому законодательству,
– резюмировал нардеп.
Смотрите также Рейтинг областей по результатам НМТ-2025: где больше всего 200-бальников
Что известно об НМТ-2025?
- В этом году участники НМТ сдавали четыре предмета. Три обязательных и один на выбор.
- Тестирование проходило в пределах одного дня.
- На сдачу НМТ-2025 предусмотрели 4 часа.
- Украинцы критиковали эту модель НМТ из-за того, что она была очень изнурительной для выпускников.