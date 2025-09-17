Почти 79% – выпускники школ в этом году. Об этом свидетельствуют итоги нынешнего НМТ, которые обнародовали в Украинском центре оценивания качества образования, отмечает 24 Канал.

Какие результаты НМТ в пределах областей?

Пороговый балл хотя бы по одному предмету не преодолели 13,5% участников тестирования. Больше всего – по математике (11,9%) и физике (10,5%).

Три участника сдали тестирование на 800 максимальных баллов. 31 участник получил 600 баллов (сдал три предмета на 200 баллов).

Также 252 участника получили 400 баллов (два предмета на 200 баллов). Более 2400 участников нынешнего НМТ получили 200 баллов по одному предмету.

Количество выпускников, которые набрали по 200 баллов по НМТ-2025, в пределах областей и столицы Украины такова:

Киев – 568

Львовская область – 354;

Одесская область – 143;

Киевская область –119;

Днепропетровская область – 115;

Харьковская область – 99;

Ивано-франковская область – 94;

Винницкая область – 91;

Волынская область – 79;

Ровенская область – 75;

Житомирская область – 73;

Сумская область – 68;

Хмельницкая область – 64;

Тернопольская область – 63;

Полтавская область – 62;

Закарпатская область – 53;

Запорожская область – 49;

Черновицкая область – 49;

Черкасская область – 42;

Черниговская область – 42;

Кировоградская область – 36;

Николаевская область – 28;

Донецкая область – 26;

Херсонская область – 16;

Луганская область – 3.

Что известно об НМТ-2025?