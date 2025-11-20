Сколько предметов будет на НМТ в 2026 году

Соответствующий законопроект рассмотрели во время заседания Образовательного комитета Верховной Рады Украины, информирует 24 Канал. Документ нардепы советуют для голосования в сессионном зале.

Смотрите также По каким предметам участники НМТ-2025 получили 200 баллов

Сколько предметов будет на НМТ в следующем году?

Глава Образовательного комитета Сергей Бабак сообщил, что в результате обсуждений возможных форматов проведения НМТ приняли решение о сохранении прошлогоднего формата тестирования.

Он отметил, что сейчас есть несколько запросов от разных кругов общества к тому, как и в каком формате проводить НМТ.

Мы пришли к единодушному выводу, что оставляем формат прошлого года,

– заявил нардеп.

К слову Ранее Образовательный комитет ВРУ обсуждал вопрос изменения модели проведения национального мультипредметного теста. Говорится о переходе с однодневной на двухдневную, сообщал в телеграмме глава Комитета Сергей Бабак.

Он добавил, что это решение подкреплено, в частности, требованием по созданию равных условий для всех поступающих.

Один день – четыре предмета, ничего не меняется. Основная сессия, дополнительная сессия – в Украине, за рубежом, чтобы обеспечить равенство доступа к высшему образованию для всех категорий поступающих. И для того, чтобы обеспечить справедливость,

– сообщил Бабак.

Смотрите также Лучшие участники НМТ-2025 получат стипендии от президента

Что говорили в УЦОКО?

Ранее директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что в следующем году НМТ сохранит нынешнюю структуру.

Он будет состоять из четырех предметов.

В 2026 году не планируют менять критерии НМТ.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Три из них будут обязательными: украинский язык, математика и история Украины.

Еще один предмет участники НМТ будут выбирать самостоятельно из перечня: украинская литература, география, биология, химия, физика, иностранный (английский, немецкий, французский, испанский) язык, уточнила она.

К теме Нардепы нарабатывают решение о новом формате проведения НМТ

Что известно об НМТ-2025?