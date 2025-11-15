Всего стипендий – 297. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Что известно о стипендиях?
Назначение произошло в соответствии с Положением о выплате президентских стипендий участникам НМТ, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14 апреля 2021 года № 347 (с изменениями).
Интересно! Владимир Зеленский анонсировал повышение стипендий студентам в 2026 году, сообщил Укринформ.
Перечень сформировали с учетом предложений Украинского центра оценивания качества образования от 16 сентября 2025 года.
Перечень стипендиатов добавили в документе по ссылке.
Что известно об НМТ-2025?
- в 2025 году участники НМТ сдавали три обязательных предмета (украинский язык, математику и историю Украины), а также еще одну дисциплину на выбор.
- Проверка знаний проходила в течение одного дня – в течение четырех часов с 20-минутным перерывом между двумя двухчасовыми частями.
- Украинцы критиковали эту модель НМТ из-за того, что она была очень изнурительной для выпускников.
- Всего в 2025 году на НМТ зарегистрировалось более 317 тысяч участников. Из них четверть (25,4%) составляли выпускники школ прошлых лет.
- Кроме Украины, тестирование организовали еще в 33 странах.
- Для сдачи экзамена в территориальные центры тестирования явилось более 284 тысячи человек – 91,45% от зарегистрированных.