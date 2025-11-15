Всего стипендий – 297. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Что известно о стипендиях?

Назначение произошло в соответствии с Положением о выплате президентских стипендий участникам НМТ, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14 апреля 2021 года № 347 (с изменениями).

Интересно! Владимир Зеленский анонсировал повышение стипендий студентам в 2026 году, сообщил Укринформ.

Перечень сформировали с учетом предложений Украинского центра оценивания качества образования от 16 сентября 2025 года.

Перечень стипендиатов добавили в документе по ссылке.

Что известно об НМТ-2025?