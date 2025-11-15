Загалом стипендій – 297. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Дивіться також Скільки предметів буде на НМТ у 2026 році

Що відомо про стипендії?

Призначення відбулося відповідно до Положення про виплату президентських стипендій учасникам НМТ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 347 (зі змінами).

Цікаво! Володимир Зеленський анонсував підвищення стипендій студентам у 2026 році, повідомив Укрінформ.

Перелік сформували з урахуванням пропозицій Українського центру оцінювання якості освіти від 16 вересня 2025 року.

Перелік стипендіатів додали у документі за посиланням.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Що відомо про НМТ-2025?