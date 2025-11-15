Загалом стипендій – 297. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Що відомо про стипендії?
Призначення відбулося відповідно до Положення про виплату президентських стипендій учасникам НМТ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 347 (зі змінами).
Цікаво! Володимир Зеленський анонсував підвищення стипендій студентам у 2026 році, повідомив Укрінформ.
Перелік сформували з урахуванням пропозицій Українського центру оцінювання якості освіти від 16 вересня 2025 року.
Перелік стипендіатів додали у документі за посиланням.
Що відомо про НМТ-2025?
- 2025 року учасники НМТ складали три обов'язкові предмети (українську мову, математику та історію України), а також ще одну дисципліну на вибір.
- Перевірка знань відбувалася протягом одного дня – упродовж чотирьох годин із 20-хвилинною перервою між двома двогодинними частинами.
- Українці критикували цю модель НМТ через те, що вона була дуже виснажливою для випускників.
- Загалом у 2025 році на НМТ зареєструвалося понад 317 тисяч учасників. З них чверть (25,4%) складали випускники шкіл минулих років.
- Крім України, тестування організували ще в 33 країнах.
- Для складання іспиту в територіальні центри тестування з'явилося понад 284 тисячі людей – 91,45% від зареєстрованих.