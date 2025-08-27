Ексзаступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповідав, що понад 2 тисячі учасників цьогорічного національного мультитесту отримали максимальні 200 балів. У якій області найбільше відмінників НМТ, розповість 24 Канал.
Яка область стала лідером за кількістю 200-бальників на НМТ?
Першою в Україні за кількістю випускників шкіл, які під час НМТ отримали максимальні 200 балів з одного предмета, стала Львівщина, повідомив у телеграм-каналі очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Таких ерудитів у регіоні виявилось цьогоріч 354.
Ще тут 39 учасників мультитесту набрали максимальні бали з двох предметів НМТ і 5 осіб – максимальні бали з трьох предметів тестування.
Найрозумніші учасники НМТ також отримали нагороди.
Скільки учасників склали НМТ-2025 на максимум?
- У 2025 році національний мультитест складали 289 612 учасників.
- Мультитест відбувався у межах двох сесій у травні – липні.
- Абсолютних відмінників, тобто учасників, які всі чотири тести склали на 200 балів, цьогоріч на всю країну – 3 (писали тест в Україні).
- Предметом-лідером, за який цьогорічні вступники отримали найбільше 200 балів, виявилась математика.
- Відсоток тих, хто не склав тест хоча б з одного з обов'язкових предметів, – 14,1%. ️