Экс-заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказывал, что более 2 тысяч участников нынешнего национального мультитеста получили максимальные 200 баллов. В какой области больше всего отличников НМТ, расскажет 24 Канал.

Какая область стала лидером по количеству 200-бальников на НМТ?

Первой в Украине по количеству выпускников школ, которые во время УМТ получили максимальные 200 баллов по одному предмету, стала Львовщина, сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Таких эрудитов в регионе оказалось в этом году 354.

Еще здесь 39 участников мультитеста набрали максимальные баллы по двум предметам НМТ и 5 человек – максимальные баллы по трем предметам тестирования.

Самые умные участники НМТ также получили награды.

Сколько участников сдали НМТ-2025 на максимум?