Об этом свидетельствуют итоги нынешнего НМТ, которые обнародовали в Украинском центре оценивания качества образования, отмечает 24 Канал. Там уточнили, по каким предметам участники тестирования получили 200 баллов.

Какие результаты НМТ в пределах областей?

Три участника сдали мультитест на 800 максимальных баллов. 31 участник получил 600 баллов (сдал три предмета на 200 баллов).

Также 252 участника получили 400 баллов (два предмета на 200 баллов). Более 2400 участников нынешнего НМТ получили 200 баллов по одному предмету.

Пороговый балл хотя бы по одному предмету не преодолели 13,5% участников тестирования.

В разрезе предметов участники НМТ-2025 получили 200 баллов так:

Математика – 1177;

Английский язык – 792;

Украинский язык – 659;

История Украины – 243;

Украинская литература – 68;

Биология – 41;

Немецкий язык – 32;

Физика – 29;

Химия – 15;

Испанский язык – 11;

География – 1;

Французский язык – 0.

Что известно об НМТ-2025?