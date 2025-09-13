Каждый пятый участник нынешнего НМТ, который его успешно сдал и имел право поступать в украинский вуз, не воспользовался этим правом. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Сколько участников НМТ не поступили в вузы?

По информации Украинского центра оценивания качества образования, 2025 года более 250 тысяч участников НМТ преодолели порог по всем четырем предметам и получили оценку в шкале 100 – 200 баллов.

Зато гендиректор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров рассказывал, что поступающими в вузы стали в целом более 198 тысяч человек.

Если учесть тот факт, что участвовать в конкурсном отборе в этом году можно было по результатам НМТ не только 2025, но и 2022, 2023 и 2024 годов, а также без НМТ – для поступающих некоторых льготных категорий, то доля тех, кто не воспользовался результатами нынешнего НМТ для поступления, еще выше.

Что известно об НМТ-2025?