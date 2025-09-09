Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко во время заседания Образовательного комитета Верховной Рады. Она отметила, что специалисты УЦОКО технически успеют подготовиться к возможному новому формату проведения тестирования.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?

Вакуленко при этом отметила, что это очень непростой вариант, поскольку он потребует возвращения двухсменной модели оценивания.

Двухсменная модель оценивания имеет свои риски. В частности и продолжительность воздушных тревог, которая будет заставлять вторую смену иметь большие риски не начать тестирование, если во время первой смены была долговременная тревога,

– уточнила она.

Еще одним риском двухдневной модели тестирования, по ее словам, является то, что поступающим с территорий, приближенных к линии соприкосновения, как и поступающим за рубежом, придется дважды приехать в экзаменационный центр.

Все же руководительница УЦОКО согласилась с мнением, что для подавляющего большинства поступающих однодневная модель является достаточно утомительной.

Вакуленко также убеждена, что изменить модель проведения, если такое решение примут, надо в ближайшее время, чтобы и поступающие были знакомы с моделью, и УЦОКО успел обеспечить техническую модернизацию программных средств.

Что известно об НМТ-2025?