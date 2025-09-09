Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення директорки Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко під час засідання Освітнього комітету Верховної Ради. Вона зауважила, що фахівці УЦОЯО технічно встигнуть підготуватися до можливого нового формату проведення тестування.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?

Вакуленко при цьому наголосила, що це дуже непростий варіант, оскільки він вимагатиме повернення двозмінної моделі оцінювання.

Двозмінна модель оцінювання має свої ризики. Зокрема і тривалість повітряних тривог, яка змушуватиме другу зміну мати більші ризики не розпочати тестування, якщо під час першої зміни була довготривала тривога,

– уточнила вона.

Ще одним ризиком дводенної моделі тестування, за її словами, є те, що вступникам з територій, наближених до лінії зіткнення, як і вступникам за кордоном, доведеться двічі приїхати до екзаменаційного центру.

Все є очільниця УЦОЯО погодилася з думкою, що для переважної більшості вступників одноденна модель є досить виснажливою.

Вакуленко також переконана, що змінити модель проведення, якщо таке рішення ухвалять, треба найближчим часом, щоб і вступники були обізнані з моделлю, і УЦОЯО встиг забезпечити технічну модернізацію програмних засобів.

Що відомо про НМТ-2025?