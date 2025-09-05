Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax.

Що передбачає "нульовий курс"?

Лісовий зазначив, що МОН уже розробило відповідний проєкт постанови.

Вступ без НМТ на "нульовий курс" дозволить забрати дітей, які не склали тест з різних причин: через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин, на "нульовий курс" і провчити їх рік,

– уточнив він.

Причому, за словами посадовця, це дасть змогу також організувати іншу вступну кампанію для таких осіб. Наприклад, це може бути "зимовий вступ", "весняний вступ".

Забирати всіх, але потім, після навчання на "нульовому курсі", вивести дітей на НМТ, щоб не порушувати справедливий розподіл державних ресурсів,

– додав Лісовий.

За його словами, ректори ідею підтримують.

Також очільник МОН заявив, що не підтримує ідею відкладення проведення НМТ на прифронтових територіях. Але він – "за" збільшення регіонального коефіцієнта для прифронтових вишів.

