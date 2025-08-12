Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час форуму "Молодь тут", цитує "Новини.LIVE".

Що сказав Зеленський про спростування умов вступу у виші?

Володимир Зеленський зазначив, що щодо спрощення умов вступу у вищі навчальні заклади була ідея впровадження зимової вступної кампанії.

Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, щоб літом з якось причини не вдалося пройти (за конкурсом – 24 Канал). Були ще інші пропозиції й на все треба максимально уважно подивитися і дати належні відповіді,

– сказав президент України.

Відповідні пропозиції Зеленський доручив підготувати українському уряду. Також серед ідей є підвищення з 2026 року стипендій для всіх студентів. За словами українського лідера, це те, що давно не робили.

До слова, Володимир Зеленський також повідомив, що доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців, підвищивши поріг з 18 до 22 років. За словами президента, це допоможе відчути більше свободи та впевненості багатьом родинам.