Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время форума "Молодежь здесь", цитирует "Новости.LIVE".

Что сказал Зеленский об опровержении условий поступления в вузы?

Владимир Зеленский отметил, что по упрощению условий поступления в высшие учебные заведения была идея внедрения зимней вступительной кампании.

Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, чтобы летом по какой-то причине не удалось пройти (по конкурсу – 24 Канал). Были еще другие предложения и на все надо максимально внимательно посмотреть и дать надлежащие ответы,

– сказал президент Украины.

Соответствующие предложения Зеленский поручил подготовить украинскому правительству. Также среди идей есть повышение с 2026 года стипендий с 2026 года для всех студентов. По словам украинского лидера, это то, что давно не делали.

К слову, Владимир Зеленский также сообщил, что поручил правительству упростить пересечение границы для молодых украинцев, повысив порог с 18 до 22 лет. По словам президента, это поможет почувствовать больше свободы и уверенности многим семьям.