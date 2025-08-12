Таку заяву Зеленський зробив під час Українського молодіжного форуму 2025: Молодь Тут! Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Дивіться також Скільки вступників у виші цього року отримали рекомендації на "бюджет"

Що відомо про підвищення стипендій для студентів?

Зеленський розповів, що домовився з прем'єр-міністром та з міністром фінансів, щоб з наступного року пропрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів, адже цього давно не робили. Президент розраховує, що наступного року на це буде передбачений ресурс.

Уже зараз ми будемо збільшувати підтримку для усіх, хто має значні результати в навчанні. Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати до досягнення більших результатів,

– заявив глава держави.

Зауважимо, що Український молодіжний форум 2025: Молодь Тут! вже втретє відбувається в Україні з нагоди відзначення Міжнародного дня молоді. Захід проходив протягом 9 – 10 серпня у Львові та 12 серпня в Києві.

Основне завдання форуму – напрацювання пропозицій та активностей для імплементації програми "Молодь України" на 2026 – 2030 роки у кожній сфері політики у розрізі профільних міністерств, які допоможуть молоді залишатися та реалізовувати себе в Україні.