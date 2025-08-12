Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час молодіжного форуму "Молодь тут".

Зі скількох років зможуть виїжджати за кордон?

Президент повідомив, що доручив уряду опрацювати спрощення перетину державного кордону для молодих українців.

На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині,

– вказав він.

За словами Зеленського, За словами президента, це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості багатьом родинам.

"Я вважаю, що це позитивна, правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватись у навчанні в Україні", – вказав український гарант.