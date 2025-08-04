Визначили топ вишів, які отримали найбільше заяв від абітурієнтів цьогоріч. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака.

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У які виші абітурієнти подали найбільше заяв?

Нардеп зазначив: немає єдиного "центру тяжіння", куди масово прагнуть вступити всі. Абітурієнти обирають не лише столичні, а й регіональні виші.

Якщо брати основну категорію вступників (ті, хто вступають на бакалавра після середньої школи), найпопулярнішими ЗВО за кількістю поданих заяв є:

Львівський національний університет імені Івана Франка – 44 тисячі заяв; Національний університет "Львівська політехніка" – 41 769 заяв; Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 34 120 заяв; КПІ імені Ігоря Сікорського – 28 384; Державний торгівельно-економічний університет – 22 781 заява; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Карпатський національний університет імені Василя Стефаника (раніше – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника); Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Харківській національний університет імені Василя Каразіна; Волинській національний університет імені Лесі Українки.

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Вступники загалом у 2025 році подали до вишів понад 1 мільйон 138 тисяч заяв. З них близько 800 тисяч – на бакалаврат. Це більше ніж торік.

До слова, максимум абітурієнт міг подати 15 заяв. При цьому них не більше ніж 5 – на бюджет.

Раніше ми розповідали, які спеціальності ігнорують цьогоріч вступники у виші, а на яких – значна конкуренція.