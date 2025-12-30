Така пропозиція є у Порядку прийому на навчання до вишів у 2026 році, який оприлюднило МОН, розповідає 24 Канал.

Які зміни пропонує МОН?

Із запропонованих 12 заяв для вступу на бюджет вступник зможе подати до 5 заяв. Решту 7 заяв можна буде подати для вступу на контракт протягом усієї вступної кампанії.

Також у межах основного періоду вступу абітурієнти повинні присвоїти поданим заявам пріоритетність. Вона вказуватиме на ступінь бажання навчатись у тому виші, куди подали заяву. 1 позначає найвищу пріоритетність, 12 – найнижчу. Вказані пріоритетності у поданих заявах змінювати не можна.

Усі заяви з пріоритетністю братимуть участь в адресному розміщенні за вказаним у них джерелом фінансування – як на бюджет, так і на контракт.

До слова, 12 – це максимальна кількість заяв на вступ. Якщо всі заяви абітурієнт подасть під час основного періоду вступної кампанії, то не зможе скористатись можливістю вступу на контракт під час додаткового періоду. Він триватиме у 2026 році до 15 жовтня.

Які правила вступної кампанії погодили?