Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Документ допоможе майбутнім вступникам ознайомитися зі шляхом до обрання конкретної спеціальності у визначеному виші.
Що містить документ?
Проєкт визначає підстави для вступу для усіх категорій абітурієнтів, терміни проведення всіх етапів від подання заяв до зарахування, механізми вступу на бюджет і на контракт.
Зауваження та пропозиції до проєкту Порядку приймають у формі порівняльної таблиці у форматі docx до 16 січня 2026 року на електронну адресу: andrii.okhrimovskyi@mon.gov.ua.
Результати обговорення розмістять на офіційному вебсайті МОН не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.
Детально ознайомитись із проєктом можна тут.
Які правила вступної кампанії погодили?
- Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року". Документ на початку грудня ухвалила Рада.
- НМТ у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Будуть також додаткові сесії тестування, повідомляв очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.
- Складання ДПА не передбачили.
- Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
- Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними. Їх можна використати під час вступу у 2026 році.