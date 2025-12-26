Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Документ допоможе майбутнім вступникам ознайомитися зі шляхом до обрання конкретної спеціальності у визначеному виші.

Дивіться також Президент підписав закон про вступну кампанію 2026 року: чи буде ДПА

Що містить документ?

Проєкт визначає підстави для вступу для усіх категорій абітурієнтів, терміни проведення всіх етапів від подання заяв до зарахування, механізми вступу на бюджет і на контракт.

Зауваження та пропозиції до проєкту Порядку приймають у формі порівняльної таблиці у форматі docx до 16 січня 2026 року на електронну адресу: andrii.okhrimovskyi@mon.gov.ua.

Результати обговорення розмістять на офіційному вебсайті МОН не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

Детально ознайомитись із проєктом можна тут.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Які правила вступної кампанії погодили?