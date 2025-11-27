Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

Чи змінять формат НМТ-2026?

Посадовець прокоментував дискусію щодо одно- і дводенного складання національного мультипредметного тесту.

Ми в дискусії з народними депутатами, які мають найближчим часом ухвалити законопроєкт №13650, який визначить особливості проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії в 2026 році. Ми дискутували з омбудсменами, з батьками і визначили, що формат проведення НМТ в 2026 році змінювати не будемо,

– заявив заступник міністра.

Він додав, що одноденний формат тестування довів свою ефективність за час його проведення – з початку повномасштабної війни. Також, на його думку, НМТ забезпечив рівні умови для вступу для всіх абітурієнтів.

Що казали в УЦОЯО?