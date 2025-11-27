Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
Чи змінять формат НМТ-2026?
Посадовець прокоментував дискусію щодо одно- і дводенного складання національного мультипредметного тесту.
Ми в дискусії з народними депутатами, які мають найближчим часом ухвалити законопроєкт №13650, який визначить особливості проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії в 2026 році. Ми дискутували з омбудсменами, з батьками і визначили, що формат проведення НМТ в 2026 році змінювати не будемо,
– заявив заступник міністра.
Він додав, що одноденний формат тестування довів свою ефективність за час його проведення – з початку повномасштабної війни. Також, на його думку, НМТ забезпечив рівні умови для вступу для всіх абітурієнтів.
Що казали в УЦОЯО?
- Раніше директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що у 2026 році НМТ збереже цьогорічну структуру. Він складатиметься з чотирьох предметів.
- У 2026 році не планують змінювати критерії НМТ.
- Три предмети будуть обов'язковими: українська мова, математика та історія України.
- Ще один предмет учасники НМТ будуть обирати самостійно з переліку: українська література, географія, біологія, хімія, фізика, іноземна (англійська, німецька, французька, іспанська) мова, уточнила вона.
- Цьогоріч учасники НМТ складали чотири предмети. Три обов'язкові і один на вибір. Тестування відбувалося у межах одного дня.
- На складання НМТ-2025 передбачили 4 години.
- Українці критикували цю модель НМТ через те, що вона була дуже виснажливою для випускників.