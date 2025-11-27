Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Изменят ли формат НМТ-2026?

Чиновник прокомментировал дискуссию относительно одно- и двухдневной сдачи национального мультипредметного теста.

Мы в дискуссии с народными депутатами, которые должны в ближайшее время принять законопроект №13650, который определит особенности проведения государственной итоговой аттестации и вступительной кампании в 2026 году. Мы дискутировали с омбудсменами, с родителями и определили, что формат проведения НМТ в 2026 году менять не будем,

– заявил заместитель министра.

Он добавил, что однодневный формат тестирования доказал свою эффективность за время его проведения – с начала полномасштабной войны. Также, по его мнению, НМТ обеспечил равные условия для поступления для всех абитуриентов.

Что говорили в УЦОКО?