Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. На сегодня профессиональные колледжи в Украине предоставляют профессиональное предвысшее образование по 68 специальностям.

Какие основные цифры вступительной кампании в колледжи?

В этом году обучение в колледжах начал 134 121 будущий специалист. Поступающих в колледжи было 149 476. Всего в эти учебные заведения поступило 268 593 заявления.

Выпускников 9 классов традиционно было больше всего среди поступающих.

По количеству поданных заявлений поступающих на основе БСО (9 классов) было 158 536, на основе ПЗСО (11 классов) – 90 673. Также поступали выпускники профессиональных колледжей (КР) – 17 899 заявлений и на основе НРК5 (профессиональный младший бакалавр, младший бакалавр, младший специалист) – 1 485.

Какие специальности чаще всего выбирали поступающие в колледжи?

Самыми популярными специальностями по количеству зачисленных студентов стали:

Среди 9-классников:

Медсестринство – 7070;

Менеджмент – 3692;

Автомобильный транспорт – 3442;

Инженерия программного обеспечения – 3198;

Компьютерная инженерия – 2977;

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 2837;

Секретарское и офисное дело – 2788;

Дизайн – 2729;

Электрическая инженерия – 2720;

Строительство и гражданская инженерия – 2673.

Среди 11-классников:

Медсестринство – 395;

Менеджмент – 2646;

Учет и налогообложение – 2182;

Фармация – 1801;

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 1865;

Электрическая инженерия – 1870;

Пищевые технологии – 1870;

Автомобильный транспорт – 1860 1860;

Строительство и гражданская инженерия – 1851;

Секретарское и офисное дело – 1793.

