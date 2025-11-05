Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. На сегодня профессиональные колледжи в Украине предоставляют профессиональное предвысшее образование по 68 специальностям.
Какие основные цифры вступительной кампании в колледжи?
В этом году обучение в колледжах начал 134 121 будущий специалист. Поступающих в колледжи было 149 476. Всего в эти учебные заведения поступило 268 593 заявления.
Выпускников 9 классов традиционно было больше всего среди поступающих.
По количеству поданных заявлений поступающих на основе БСО (9 классов) было 158 536, на основе ПЗСО (11 классов) – 90 673. Также поступали выпускники профессиональных колледжей (КР) – 17 899 заявлений и на основе НРК5 (профессиональный младший бакалавр, младший бакалавр, младший специалист) – 1 485.
Какие специальности чаще всего выбирали поступающие в колледжи?
Самыми популярными специальностями по количеству зачисленных студентов стали:
Среди 9-классников:
Медсестринство – 7070;
Менеджмент – 3692;
Автомобильный транспорт – 3442;
Инженерия программного обеспечения – 3198;
Компьютерная инженерия – 2977;
Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 2837;
Секретарское и офисное дело – 2788;
Дизайн – 2729;
Электрическая инженерия – 2720;
Строительство и гражданская инженерия – 2673.
Среди 11-классников:
Медсестринство – 395;
Менеджмент – 2646;
Учет и налогообложение – 2182;
Фармация – 1801;
Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 1865;
Электрическая инженерия – 1870;
Пищевые технологии – 1870;
Автомобильный транспорт – 1860 1860;
Строительство и гражданская инженерия – 1851;
Секретарское и офисное дело – 1793.
Сколько человек в этом году стали студентами?
- Вступительная кампания 2025 года завершилась окончательно 20 октября.
- По предварительным данным МОН, на первый курс бакалавриата и медицинской магистратуры поступили почти 200 тысяч абитуриентов.
- Из них 70 тысяч поступили на бюджет, а почти 129 тысяч – на контракт.
- Студентами магистратуры стали более 93 тысяч поступающих.
- Что касается аспирантуры, то в этом году на выделенные государством бюджетные места из 5 тысяч возможных студентов зачислили почти 4,7 тысячи будущих ученых.