Об этом рассказала руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара.

Кому упростили вступительный экзамен?

Так, будущим магистрантам специальности "Учет и финансы" упростили предметный тест единого профессионального вступительного экзамена.

Вакуленко заявила, что в этом году предметный тест "Учет и финансы" будет содержать все 140 заданий с выбором одного правильного ответа. Так, в тесте не будет открытых заданий, которые предусматривали решение расчетных задач и самостоятельного предоставления абитуриентом числового ответа.

Обратите внимание! 23 апреля началась регистрация для участия во вступительных экзаменах в магистратуру и аспирантуру. Речь идет о едином вступительном экзамене (ЕВЭ), едином вступительном экзамене по специальности (ЕФВВ) и едином вступительном экзамене по методологии научных исследований (ЕВВ). Продлится регистрация до 14 мая. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

В прошлом году тест по "Учету и финансам" содержал 14 таких заданий открытой формы с коротким ответом. Этот тест был единственным из десяти предметных тестов, который имел задания открытого типа.

Однако в этом году решили унифицировать все предметные тесты, чтобы во всех были задания с выбором одного правильного ответа.

К слову, именно этот предметный тест в прошлом году был самым сложным в рамках единого профессионального вступительного испытания для будущих магистрантов.

Важно! Тесты для поступления в магистратуру можно сдавать в рамках основной сессии за рубежом.

