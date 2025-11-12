Такую динамику продемонстрировало нынешнее поступление. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко на NV, отмечает 24 Канал.

Какие основные цифры вступительной кампании 2025?

Чиновник заявил, что система стимулов медленно исправляет "перекосы" в распределении заявлений между популярными и нужными для государства специальностями.

Всего в учреждения высшего образования в этом году зачислено более 300 тысяч студентов. Из них на бюджет – 98 182 человека, а 207 831 – на контракт. Доля бюджета в общем наборе выросла с 30,7% до 32,1%,

– уточнил заместитель Лисового.

И добавил: по итогам кампании абитуриенты подали 1 167 миллионов заявлений против 1 055 миллионов в 2024. Это повысило конкуренцию за каждое место, ведь алгоритм распределения теперь учитывает приоритеты даже для контрактных заявлений. В то же время система зачисления отражает интересы и пожелания поступающих.

64,1% студентов был зачислен по первому приоритету, то есть 3 из 5 поступающих получили самое желанное. Среди заявлений на бюджет этот показатель еще выше – примерно 85% рекомендаций по первому приоритету. Это очень высокий показатель, который свидетельствует об осознанном выборе,

– говорит Трофименко.

Сколько первокурсников зачислили в этом году в вузы?

В этом году в гражданские украинские вузы зачислили более 204 тысяч первокурсников. В прошлом году их было 199 тысяч. Данные о поступлении в заведения системы безопасности и обороны не разглашают.

Зато количество поступающих на магистратуру сократилось почти на 30%: 97 тысяч зачисленных против 125 тысяч в 2024 году. Причина имеет рациональное объяснение: на 15,5 тысяч меньше поступающих в возрасте 25+, то есть завершается волна "взрослых" поступающих, стремящихся к отсрочке,

– сообщил чиновник.

И добавил, что возвращаемся к нормальному уровню поступающих на магистратуру. А те, кто поступал ради отсрочки в 2022 – 2023 годах, уже завершили обучение и снова открыты к мобилизации.

Заместитель министра также рассказал, что в этом году сохранили региональные коэффициенты к конкурсному баллу. Это помогает выравнивать доступ к образованию между регионами и усиливает прифронтовые и перемещенные ЗВО.

Чиновник также сообщил, что в этом году зачислили более 19 тысяч ветеранов и более 600 ветеранов с инвалидностью (ЗВО модернизируют свою инфраструктуру под инклюзивные стандарты). Бюджетные места также предоставляют детям с ВОТ и детям погибших защитников.

