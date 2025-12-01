До 2022 року студентів такої вікової категорії завжди було близько 30 тисяч, а протягом останніх трьох років їх стало близько 230 тисяч. Про це очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак розповів ZN.UA, зазначає 24 Канал.

Чому збільшилася кількість студентів 25+?

Гурак повідомив, що упродовж 2022 – 2025 років цей показник утримується на цьому ж рівні з незначними коливаннями.

ДСЯО проаналізувала дані на всіх рівнях освіти – від коледжів до аспірантури у вишах. За її висновками, нетиповий сплеск почався саме після лютого 2022 року. Чоловіки 25+ так здебільшого намагаються уникнути мобілізації.

Для тих, хто вступає, щоб уникнути призову, важливі три речі: щоб було легко вступити й навчатися, і все це – недорого,

– розповів очільник ДСЯО.

І додав, що серед ухилянтів – непопулярні медичні спеціальності та правничі.

Для вступу на ці напрями потрібно мати щонайменше 150 балів НМТ. По-друге, оплата за навчання дуже висока. І навчатися там нелегко,

– уточнив Гурак.

Скільки студентів відрахували?

Гурак також повідомив, що за результатами перевірок відрахували 50 тисяч студентів віком 25+, які вступали з порушеннями закону. І це не фінальне число. Правоохоронці вже відкрили вісім кримінальних проваджень щодо посадовців закладів освіти, затримали деканів і ректорів окремих вишів. ДСЯО подала доповідні записки до МОН щодо анулювання ліцензій двом закладам освіти.

Але навіть після цих відрахувань і заходів загальна ситуація не змінилася – понад 200 тисяч студентів віком старше 25 років досі залишаються в системі освіти. І кожної вступної кампанії їхні лави поповнюються,

– каже Гурак.

Коли студент може втратити право на відстрочку?