До 2022 года студентов такой возрастной категории всегда было около 30 тысяч, а в течение последних трех лет их стало около 230 тысяч. Об этом глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак рассказал ZN.UA, отмечает 24 Канал.

Смотрите также Масштабные схемы: в ГСКО назвали основные способы избежания мобилизации благодаря образованию

Почему увеличилось количество студентов 25+?

Гурак сообщил, что в течение 2022 – 2025 годов этот показатель удерживается на этом же уровне с незначительными колебаниями.

ДСЯО проанализировала данные на всех уровнях образования – от колледжей до аспирантуры в вузах. По ее выводам, нетипичный всплеск начался именно после февраля 2022 года. Мужчины 25+ так в основном пытаются избежать мобилизации.

Для тех, кто поступает, чтобы избежать призыва, важны три вещи: чтобы было легко поступить и учиться, и все это – недорого,

– рассказал глава ДСЯО.

И добавил, что среди уклонистов – непопулярные медицинские специальности и юридические.

Для поступления на эти направления нужно иметь не менее 150 баллов НМТ. Во-вторых, оплата за обучение очень высокая. И учиться там нелегко,

– уточнил Гурак.

Интересно! В Минобороны разъяснили правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей.

Сколько студентов отчислили?

Гурак также сообщил, что по результатам проверок отчислили 50 тысяч студентов в возрасте 25+, которые поступали с нарушениями закона. И это не финальное число. Правоохранители уже открыли восемь уголовных производств в отношении должностных лиц учебных заведений, задержали деканов и ректоров отдельных вузов. ГСКО подала докладные записки в МОН об аннулировании лицензий двум учебным заведениям.

Но даже после этих отчислений и мер общая ситуация не изменилась – более 200 тысяч студентов старше 25 лет до сих пор остаются в системе образования. И с каждой вступительной кампанией их ряды пополняются,

– говорит Гурак.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Когда студент может потерять право на отсрочку?