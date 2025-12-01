Об этом глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак рассказал ZN.UA, отмечает 24 Канал. В качестве лазейки использовали даже мотивационные письма.
Смотрите также Кого из студентов в Украине могут мобилизовать: объяснение адвокатов
Какие схемы придумали для получения отсрочки?
Гурак отметил, что показательным случаем были 100 мотивационных писем с одинаковым текстом, которые обнаружили в одном из столичных вузов.
Текст написан от имени девушки, а подписали его сто парней в возрасте 25+: "Я спортсменка, увлекаюсь вольной борьбой...",
– уточнил он.
В общем ГСЯО установила несколько массовых схем зачисления студентов, которым более 25 лет, в учебные заведения во избежание призыва.
1. Нарушение вступительных процедур в колледжах. Абитуриенты 25+ вступительные испытания проводили "по непрозрачной и нестандартной процедуре". Часто это делали сами преподаватели из приемных комиссий.
2. Поступление без военно-учетных документов. Студенты 25+ не становились на учет, но после зачисления шли в ТЦК, платили штраф и получали легальную отсрочку.
Всех, кто поступил без военно-учетных документов, зачислили незаконно. Поэтому мы официально обратились к ректорам с требованием отчислить таких студентов,
– заявил глава Службы.
3. Превышение лицензионных объемов. Вузы и колледжи принимали больше студентов, чем позволяет лицензия. Преимущественно на контракт.
Интересно! В Минобороны разъяснили правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей.
4. Имитация обучения. Во многих случаях студенты старше 25 лет формально имели оценки и сданные сессии, но доказательств их обучения не было.
Во время проверок зафиксировали и случаи коррупции. К примеру, на Тернопольщине директор колледжа создал отдельное отделение для студентов 25+, набрал 20 преподавателей, которые тоже получили отсрочку. Доказательств преподавания нет. Правоохранители установили и факт получения руководителем взятки.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Кто имеет право на отсрочку?
В ЛНУ имени Ивана Франко напомнили, что право на отсрочку имеют студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме.
Также те, кто получает образование последовательно – например, учится в магистратуре и соответственно такой образовательной степени еще не получали.
Такие лица обращаются в учреждения высшего образования.