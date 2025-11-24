Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Что известно о мобилизации студентов в Украине?

Юристы объяснили, что студенты, которые не соответствуют требованиям закона, подлежат призыву на общих основаниях. Мобилизация возможна в таких случаях:

после завершения семестра и сдачи экзаменов;

если студент учится на военных или родственных с обороной специальностях;

после перехода на заочную, вечернюю или дистанционную форму;

в случае отчисления или академического отпуска, что не дает права на отсрочку.

Это означает, что студенты, которые меняют форму обучения, теряют право на защиту сразу после официального перевода. Важно, что ТЦК не обязан предупреждать о возможной мобилизации отдельно – достаточно изменения статуса студента в реестре,

– отметили в адвокатском объединении.

В то же время право на отсрочку получают студенты дневной или дуальной формы, которые получают образование высшего уровня по сравнению с предыдущим. Важно, чтобы зачисление было официально подтверждено в Единой государственной электронной базе по вопросам образования – именно эти данные становятся основой для принятия решения ТЦК.

Отсрочка возможна для студентов, которые:

учатся на дневной или дуальной форме;

получают следующий уровень образования;

не проходят подготовку по военным или оборонным специальностям.

