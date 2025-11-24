Забронированные работники критических предприятий могут выезжать из страны не только в командировку, но и в отпуск. Об этом сказала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус в комментарии Новини.LIVE, передает 24 Канал.

Как забронированным поехать в отпуск за границу?

Ранее забронированным позволяли выезжать из Украины только в командировку. Однако теперь, как показывает практика, такие лица могут ехать за границу и в отпуск.

Выехать за границу можно, если человек не нарушает закон о мобилизации и имеет все необходимые документы такие как:

заграничный биометрический паспорт;

приказ о командировке или отпуске;

военно-учетный документ с актуальными данными (в приложении Резерв+);

подтверждение бронирования (выписка из реестра "Оберег").

Кроме того, бронирование должно действовать на все время поездки. Его статус проверяют в реестре "Оберіг". Приказ о командировке или отпуске обязателен. Цель поездки должна совпадать с документами.

Кто еще из мужчин может выехать за границу?