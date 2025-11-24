Забронированные работники критических предприятий могут выезжать из страны не только в командировку, но и в отпуск. Об этом сказала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус в комментарии Новини.LIVE, передает 24 Канал.

Как забронированным поехать в отпуск за границу?

Ранее забронированным позволяли выезжать из Украины только в командировку. Однако теперь, как показывает практика, такие лица могут ехать за границу и в отпуск.

Выехать за границу можно, если человек не нарушает закон о мобилизации и имеет все необходимые документы такие как:

  • заграничный биометрический паспорт;
  • приказ о командировке или отпуске;
  • военно-учетный документ с актуальными данными (в приложении Резерв+);
  • подтверждение бронирования (выписка из реестра "Оберег").

Кроме того, бронирование должно действовать на все время поездки. Его статус проверяют в реестре "Оберіг". Приказ о командировке или отпуске обязателен. Цель поездки должна совпадать с документами.

Кто еще из мужчин может выехать за границу?

  • Молодежь (мужчины 18 – 22 лет): с августа 2025 года они могут выезжать за границу без ограничений, если имеют загранпаспорт и военно-учетный документ.

  • Мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне: нужны документы о родственных связях, подтверждение гибели или исчезновения и отметка об отсрочке в военно-учетном документе.

  • Мужчины с инвалидностью I – III групп: могут выехать при наличии справки МСЭК и других подтверждающих документов.

  • Сопровождающие людей с инвалидностью I – II групп: должны ехать вместе с такими лицами и иметь документы о родственных связях, уход и отметку об отсрочке.

  • Мужчины, которые сопровождают детей с инвалидностью или тяжелыми болезнями: нужны медицинские справки, документы о родственных связях и военно-учетный документ с VIN-кодом.

  • Многодетные родители: могут пересекать границу без детей, если имеют их свидетельства о рождении и нотариально заверенные копии.

  • Родители, которые живут отдельно от детей: должны предоставить решение суда об алиментах, справку об отсутствии долгов или другие подтверждающие документы.

  • Мужчины, сняты с воинского учета: могут выезжать при условии наличия всех остальных нужных документов.