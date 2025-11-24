Забронированные работники критических предприятий могут выезжать из страны не только в командировку, но и в отпуск. Об этом сказала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус в комментарии Новини.LIVE, передает 24 Канал.
Как забронированным поехать в отпуск за границу?
Ранее забронированным позволяли выезжать из Украины только в командировку. Однако теперь, как показывает практика, такие лица могут ехать за границу и в отпуск.
Выехать за границу можно, если человек не нарушает закон о мобилизации и имеет все необходимые документы такие как:
- заграничный биометрический паспорт;
- приказ о командировке или отпуске;
- военно-учетный документ с актуальными данными (в приложении Резерв+);
- подтверждение бронирования (выписка из реестра "Оберег").
Кроме того, бронирование должно действовать на все время поездки. Его статус проверяют в реестре "Оберіг". Приказ о командировке или отпуске обязателен. Цель поездки должна совпадать с документами.
Кто еще из мужчин может выехать за границу?
Молодежь (мужчины 18 – 22 лет): с августа 2025 года они могут выезжать за границу без ограничений, если имеют загранпаспорт и военно-учетный документ.
Мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне: нужны документы о родственных связях, подтверждение гибели или исчезновения и отметка об отсрочке в военно-учетном документе.
Мужчины с инвалидностью I – III групп: могут выехать при наличии справки МСЭК и других подтверждающих документов.
Сопровождающие людей с инвалидностью I – II групп: должны ехать вместе с такими лицами и иметь документы о родственных связях, уход и отметку об отсрочке.
Мужчины, которые сопровождают детей с инвалидностью или тяжелыми болезнями: нужны медицинские справки, документы о родственных связях и военно-учетный документ с VIN-кодом.
Многодетные родители: могут пересекать границу без детей, если имеют их свидетельства о рождении и нотариально заверенные копии.
Родители, которые живут отдельно от детей: должны предоставить решение суда об алиментах, справку об отсутствии долгов или другие подтверждающие документы.
Мужчины, сняты с воинского учета: могут выезжать при условии наличия всех остальных нужных документов.