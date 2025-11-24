Заброньовані працівники критичних підприємств можуть виїздити з країни не лише у відрядження, але й у відпустку. Про це сказала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус у коментарі Новини.LIVE, передає 24 Канал.
Як заброньованим поїхати у відпустку за кордон?
Раніше заброньованим дозволяли виїжджати з України лише у відрядження. Однак тепер, як показує практика, такі особи можуть їхати закордон і у відпустку.
Виїхати за кордон можна, якщо людина не порушує закон про мобілізацію та має всі потрібні документи такі як:
- закордонний біометричний паспорт;
- наказ про відрядження або відпустку;
- військово-обліковий документ з актуальними даними (у застосунку Резерв+);
- підтвердження бронювання (витяг із реєстру "Оберіг").
Крім того, бронювання має діяти на весь час поїздки. Його статус перевіряють у реєстрі "Оберіг". Наказ про відрядження або відпустку обов'язковий. Мета поїздки повинна збігатися з документами.
Хто ще з чоловіків може виїхати за кордон?
Молодь (чоловіки 18 – 22 років): з серпня 2025 року вони можуть виїжджати за кордон без обмежень, якщо мають закордонний паспорт і військово-обліковий документ.
Чоловіки, чиї близькі родичі загинули на війні: потрібні документи про родинні зв'язки, підтвердження загибелі чи зникнення та відмітка про відстрочку у військово-обліковому документі.
Чоловіки з інвалідністю I – III груп: можуть виїхати за наявності довідки МСЕК та інших підтверджувальних документів.
Супровідники людей з інвалідністю I – II груп: мають їхати разом з такими особами й мати документи про родинні зв'язки, догляд і відмітку про відстрочку.
Чоловіки, які супроводжують дітей з інвалідністю або тяжкими хворобами: потрібні медичні довідки, документи про родинні зв'язки та військово-обліковий документ із VIN-кодом.
Багатодітні батьки: можуть перетинати кордон без дітей, якщо мають їхні свідоцтва про народження та нотаріально завірені копії.
Батьки, які живуть окремо від дітей: повинні надати рішення суду про аліменти, довідку про відсутність боргів або інші підтвердні документи.
Чоловіки, зняті з військового обліку: можуть виїжджати за умови наявності всіх інших потрібних документів.