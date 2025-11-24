Заброньовані працівники критичних підприємств можуть виїздити з країни не лише у відрядження, але й у відпустку. Про це сказала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус у коментарі Новини.LIVE, передає 24 Канал.

Як заброньованим поїхати у відпустку за кордон?

Раніше заброньованим дозволяли виїжджати з України лише у відрядження. Однак тепер, як показує практика, такі особи можуть їхати закордон і у відпустку.

Виїхати за кордон можна, якщо людина не порушує закон про мобілізацію та має всі потрібні документи такі як:

закордонний біометричний паспорт;

наказ про відрядження або відпустку;

військово-обліковий документ з актуальними даними (у застосунку Резерв+);

підтвердження бронювання (витяг із реєстру "Оберіг").

Крім того, бронювання має діяти на весь час поїздки. Його статус перевіряють у реєстрі "Оберіг". Наказ про відрядження або відпустку обов'язковий. Мета поїздки повинна збігатися з документами.

