Хто саме має право на виїзд за кордон та що для цього потрібно

Хто з чоловіків може виїхати за кордон?

Молодь : для чоловіків 18 – 22 років із серпня 2025 року запровадили оновлені правила виїзду за кордон. Представники цієї вікової групи можуть безперешкодно виїжджати з України за наявності закордонного паспорта та військово-облікового документа.



: для чоловіків 18 – 22 років із серпня 2025 року запровадили оновлені правила виїзду за кордон. Представники цієї вікової групи можуть безперешкодно виїжджати з України за наявності закордонного паспорта та військово-облікового документа. Чоловіки, близькі родичі яких загинули внаслідок бойових дій : вони обов'язково повинні мати з собою документи про родинні зв’язки, факти загибелі чи зникнення, а також відмітку про відстрочку у військово-обліковому документі.



: вони обов'язково повинні мати з собою документи про родинні зв’язки, факти загибелі чи зникнення, а також відмітку про відстрочку у військово-обліковому документі. Чоловіки з інвалідністю І – ІІІ груп : вони можуть виїхати за умови наявності української довідки МСЕК та підтверджувальних документів.



: вони можуть виїхати за умови наявності української довідки МСЕК та підтверджувальних документів. Супровідники осіб з інвалідністю I – II груп: вони повинні їхати разом з такими особами й мати підтвердження родинних зв’язків, відмітки про відстрочку та документи, що підтверджують догляд.

Важливо! Окремо визначено умови виїзду для чоловіків, які супроводжують дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями. Їм необхідно мати медичні довідки, документи, що підтверджують родинні зв'язки, а також військово-обліковий документ із VIN-кодом.

Багатодітні батьки : для перетину кордону без дітей вони повинні мати свідоцтва про народження цих дітей та нотаріально завірені копії свідоцтв. Чоловіки, які проживають окремо від дітей, мають надати рішення суду про призначення аліментів, довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів або інші документи.



: для перетину кордону без дітей вони повинні мати свідоцтва про народження цих дітей та нотаріально завірені копії свідоцтв. Чоловіки, які проживають окремо від дітей, мають надати рішення суду про призначення аліментів, довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів або інші документи. Чоловіки, яких виключили з обліку: вони мають право на перетин кордону за наявності інших необхідних документів.

Що стосується волонтерів, то представники цієї категорії можуть перетинати кордон на загальних підставах. Однак рішення про перетин мають ухвалити Мінінфраструктури, обласні адміністрації або КМВА.

Щоб погодити виїзд, волонтер має отримати письмове обґрунтування від відповідного органу: військових чи правоохоронних структур, військових адміністрацій, медичних закладів або відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Крім того, волонтер повинен мати при собі військово-обліковий документ, а у разі керування транспортом – і водійські права.

Кому можуть заборонити виїзд за кордон?