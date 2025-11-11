Про це пише 24 Канал з посиланням на правила мобілізації.
Чи потрібно оновлювати дані військовозобов'язаним чоловікам, які перебувають за кордоном?
Українці 25 – 60 років мають оновлювати свої дані в ТЦК. Це правило діє для всіх, незалежно від місця перебування. Навіть ті чоловіки, які виїхали за кордон, матимуть обмеження, якщо про них немає інформації в ТЦК.
Так без пред'явлення військово-облікових документів чоловіки за кордоном тепер не зможуть оформити паспорт громадянина України, закордонний паспорт або отримати будь-які консульські послуги.
Оновити свої дані чоловіки за кордоном також мають в період 60 днів після набуття чинності закону. У когось вже з'явилася позначка "У розшуку". Для військовозобов'язаних за кордоном діють ті ж правила, що й для чоловіків в Україні – вони можуть сплатити штраф та оновити дані, зателефонувавши до ТЦК, або написавши на електронну пошту.
Також набув чинності законопроєкт №12076, який вносить зміни до військового обліку 17-річних. Тепер юнакам не потрібно проходити ВЛК, а ставати на огляд потрібно в той рік, коли виповнилося 17 років у період з 1 січня до 31 липня.
Варто зазначити! Громадяни України, які є військовозобов’язаними, оновлюючи свої персональні дані повинні вказати в ТЦК адресу проживання, контактні телефони, електронну пошту, місце роботи чи навчання, сімейний стан і військово-облікову спеціальність.
Що ще потрібно знати про мобілізацію в Україні?
Законодавство про мобілізацію передбачає, що ТЦК може передати інформацію про людину в поліцію, щоб її затримали. Це стосується військовозобов'язаних, які не мають чинної відстрочки або не продовжили наявну. Якщо ж в людини діє відстрочка й дані про неї є в електронному документі, її не можуть мобілізувати примусово.
У листопаді оновлені правила військового обліку вимагають від військовозобов'язаних оновити свої дані в ТЦК протягом 60 днів. Зробити це можливо, зокрема, через Резерв+ або ЦНАП.
Військовозобов'язані чоловіки можуть виїжджати з України під час мобілізації лише у відрядження, маючи відповідні документи. Перетнути кордон також можуть громадяни, які мають відстрочку.