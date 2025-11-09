Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Що варто знати про процес призову?
Оновлені правила військового обліку передбачають кілька ключових нововведень.
Усі військовозобов'язані мають протягом 60 днів з моменту набрання законом чинності оновити свої дані в територіальних центрах комплектування (ТЦК). Водночас запроваджено електронне ведення військового обліку – тепер оновити інформацію можна не лише особисто, а й через Резерв+ або у ЦНАПі.
Також посилено санкції за ухилення від мобілізації, включаючи обмеження на виїзд за кордон військовозобов'язаних без законних підстав.
Важливо! Прикордонна служба України має доступ до бази даних військовозобов'язаних, і виїзд можливий тільки за наявності офіційної відстрочки або відповідного дозволу.
Крім того, передбачено обов'язкове проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у визначений термін після отримання повістки.
Нові правила встановлюють і єдиний перелік документів, які повинен мати при собі кожен військовозобов'язаний. Усі ці заходи спрямовані на те, щоб зробити процес мобілізації прозорішим і забезпечити більш ефективний державний контроль за виконанням обов'язків громадян.
Мобілізація в Україні: останні новини
З 1 листопада в Україні діє автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. Подати заяву про її отримання можна через мобільний застосунок Резерв+ або в ЦНАПі.
Якщо всі дані для відстрочки є в реєстрах, система продовжить її автоматично. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших категорій.
Нещодавно Володимир Зеленський також підписав закон, який дозволяє тимчасово бронювати військовозобов'язаних, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку. Тривалість бронювання не перевищує 45 днів і надається лише один раз на рік