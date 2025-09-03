Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на законопроєкт №13335.

Що передбачає законопроєкт №13335?

Ініціаторами законопроєкту виступили голова Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич, члени цього комітету Роман Костенко, Олександр Федієнко та інші.

Згідно з текстом документа, статтю 25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" пропонується доповнити новою частиною, відповідно до якої бронюванню підлягають військовозобов'язані працівники підприємств: