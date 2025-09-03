Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на законопроєкт №13335.
Що передбачає законопроєкт №13335?
Ініціаторами законопроєкту виступили голова Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич, члени цього комітету Роман Костенко, Олександр Федієнко та інші.
Згідно з текстом документа, статтю 25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" пропонується доповнити новою частиною, відповідно до якої бронюванню підлягають військовозобов'язані працівники підприємств:
- у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ,
- які не перебувають на військовому обліку,
- не уточнили персональні дані зазначені у пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 3633-IX,
- перебувають в розшуку (крім випадків порушення статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу – тобто, йдеться про розшук ТЦК, а не про кримінальний розшук).