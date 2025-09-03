Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект №13335.
Что предусматривает законопроект №13335?
Инициаторами законопроекта выступили председатель Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич, члены этого комитета Роман Костенко, Александр Федиенко и другие.
Согласно тексту документа, статью 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предлагается дополнить новой частью, в соответствии с которой бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий:
- у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ,
- которые не состоят на воинском учете,
- не уточнили персональные данные указанные в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона 3633-IX,
- находятся в розыске (кроме случаев нарушения статьи 336 и статьи 337 Уголовного кодекса – то есть, речь идет о розыске ТЦК, а не об уголовном розыске).