Как повысят должностные оклады?
До 31 декабря 2025 года Кабмин ввел дополнительный коэффициент повышения должностных окладов госслужащих и работников патронатных служб судебной системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства Тараса Мельничука.
Для работников судов коэффициенты увеличили так:
- к должностным окладам государственных служащих аппарата местных общих судов – 1,19;
- к должностным окладам государственных служащих аппарата апелляционных судов, окружных административных судов, хозяйственных судов, территориальных управлений судебной администрации – 1,3;
- Государственной судебной администрации, центрального органа управления Службы судебной охраны – 1,2.
В то же время для работников патронатных служб коэффициенты будут действовать до конца военного положения:
- для Верховного Суда, высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 1,45;
- для апелляционных судов, окружных административных, хозяйственных судов – 1,3;
- для местных общих судов – 1,25.
Премирование этих работников не будет превышать 30% их должностного оклада с учетом дополнительного коэффициента повышения.
Из чего состоит зарплата госслужащего?
Зарплата госслужащего состоит из постоянных и переменных частей. В постоянную часть входят должностной оклад, надбавка за выслугу лет и надбавка за ранг госслужащего. Надбавка за выслугу лет в 2025 году составляет 2% от должностного оклада за каждый год службы, но не более 30% оклада.
Что известно о зарплатах госслужащих в Украине?
- Зарплаты госслужащих в июле 2025 года выросли на 7% по сравнению с прошлым годом, достигнув в среднем 62,6 тысячи гривен. Самые высокие зарплаты среди госорганов имеют НКРЭКУ, НАПК, Антимонопольный комитет, Аппарат ВРУ и Минцифра.
- В 2025 году зарплата госслужащих формируется по новым правилам с учетом единой классификации должностей. Относительно надбавок за ранг, для госслужащих установлены фиксированные суммы от 200 до 1 000 гривен в зависимости от ранга: от 1-го (самый высокий) до 9-го (самый низкий).
- Зато пенсии госслужащих составляют 60% заработной платы. Для получения такой пенсии лицо должно приобрести определенное минимальное количество стажа, которое необходимо, чтобы уйти на заслуженный отдых в этот год.