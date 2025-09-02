Як підвищать посадові оклади?

До 31 грудня 2025 року Кабмін запровадив додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів держслужбовців та працівників патронатних служб судової системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду Тараса Мельничука.

Для працівників судів коефіцієнти збільшили так:

до посадових окладів державних службовців апарату місцевих загальних судів – 1,19;

до посадових окладів державних службовців апарату апеляційних судів, окружних адміністративних судів, господарських судів, територіальних управлінь судової адміністрації – 1,3;

Державної судової адміністрації, центрального органу управління Служби судової охорони – 1,2.

Натомість для працівників патронатних служб коефіцієнти діятимуть до кінця воєнного стану:

для Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 1,45;

для апеляційних судів, окружних адміністративних, господарських судів – 1,3;

для місцевих загальних судів – 1,25.

Преміювання цих працівників не перевищуватиме 30% їхнього посадового окладу з урахуванням додаткового коефіцієнту підвищення.

З чого складається зарплата держслужбовця? Зарплата держслужбовця складається зі сталих і змінних частин. До сталої частини входять посадовий оклад, надбавка за вислугу років та надбавка за ранг держслужбовця. Надбавка за вислугу років у 2025 році становить 2% від посадового окладу за кожен рік служби, але не більше 30% окладу.

Що відомо про зарплати держслужбовців в Україні?