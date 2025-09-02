Як підвищать посадові оклади?
До 31 грудня 2025 року Кабмін запровадив додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів держслужбовців та працівників патронатних служб судової системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду Тараса Мельничука.
Для працівників судів коефіцієнти збільшили так:
- до посадових окладів державних службовців апарату місцевих загальних судів – 1,19;
- до посадових окладів державних службовців апарату апеляційних судів, окружних адміністративних судів, господарських судів, територіальних управлінь судової адміністрації – 1,3;
- Державної судової адміністрації, центрального органу управління Служби судової охорони – 1,2.
Натомість для працівників патронатних служб коефіцієнти діятимуть до кінця воєнного стану:
- для Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 1,45;
- для апеляційних судів, окружних адміністративних, господарських судів – 1,3;
- для місцевих загальних судів – 1,25.
Преміювання цих працівників не перевищуватиме 30% їхнього посадового окладу з урахуванням додаткового коефіцієнту підвищення.
З чого складається зарплата держслужбовця?
Зарплата держслужбовця складається зі сталих і змінних частин. До сталої частини входять посадовий оклад, надбавка за вислугу років та надбавка за ранг держслужбовця. Надбавка за вислугу років у 2025 році становить 2% від посадового окладу за кожен рік служби, але не більше 30% окладу.
Що відомо про зарплати держслужбовців в Україні?
- Зарплати держслужбовців у липні 2025 року зросли на 7% порівняно з минулим роком, досягнувши в середньому 62,6 тисячі гривень. Найвищі зарплати серед держорганів мають НКРЕКП, НАЗК, Антимонопольний комітет, Апарат ВРУ і Мінцифра.
- У 2025 році зарплата держслужбовців формується за новими правилами з урахуванням єдиної класифікації посад. Щодо надбавок за ранг, для держслужбовців встановлені фіксовані суми від 200 до 1 000 гривень залежно від рангу: від 1-го (найвищий) до 9-го (найнижчий).
- Натомість пенсії держслужбовців складають 60% заробітної плати. Для отримання такої пенсії особа має набути визначену мінімальну кількість стажу, яка необхідна, щоб піти на заслужений відпочинок в цей рік.