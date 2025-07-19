Яка зарплата у держслужбовців у 2025 році?

У 2025 році зарплата державних службовців формується за новими правилами, прописаними в законі №4282-IX. Вона базується на єдиній класифікації посад, яку встигли впровадити більшість держорганів за останні півтора року, розповідає 24 Канал.

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Додатково держслужбовцям надають гарантійні та компенсаційні виплати, які не входять до зарплати і не залежать від її розміру. Це, зокрема, компенсації за роботу з держтаємницею, матеріальна допомога на соцпитання, виплати під час щорічної відпустки та інші, гарантовані законом.

З чого складається зарплата держслужбовця?

Зарплата держслужбовця складається зі сталих і змінних частин. До сталої зарплати входять:

посадовий оклад;

надбавка за вислугу років;

надбавка за ранг держслужбовця.

Однак надбавка за вислугу років у 2025 році становить 2% від посадового окладу за кожен рік служби, але не більше 30% окладу. Це стало обов’язковою нормою, а не рекомендацією.

Важливо! Щодо надбавок за ранг, для держслужбовців встановлені фіксовані суми від 200 до 1 000 гривень залежно від рангу: від 1-го (найвищий) до 9-го (найнижчий).

Водночас варіативна (змінна) частина включає:

місячні або квартальні премії за особистий внесок у роботу;

премії за підсумками річного оцінювання діяльності.