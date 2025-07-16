Як призначають пенсію поліцейським?
Пенсія правоохоронцям призначається за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Відповідно до цього закону, пенсійне забезпечення передбачене на працівників, які служать у підрозділах Національної поліції:
- у кримінальній поліції;
- в патрульній поліції;
- в поліції охорони;
- у слідчих органах;
- поліції спеціального призначення;
- та в спеціальних підрозділах.
Роки служби в у цих підрозділах поліції зараховують до страхового стажу правоохоронців, а також:
- до стажу за спеціальністю;
- до вислуги років;
- та до державної служби.
Важливо! У вислугу років зараховується служба на певних посадах, перелік яких міститься у Законі "Про Національну поліцію" (стаття 78).
На яку пенсію мають право поліцейські?
Поліцейські можуть розраховувати на різні види пенсії. Виплати можуть призначити також їхнім родинам. Залежно від обставин нараховується:
Пенсія за вислугу років
- отримують поліцейські, які звільнилися після 1 жовтня 2020 року, за наявності від 25 років вислуги;
- також нараховують працівникам поліції віком від 45 років за наявності не менш як 25 років страхового стажу (з ним поліцейська або військова служба має склададти щонайменше 12 років і 6 місяців).
Пенсія по інвалідності
- мають право поліцейські, які отримали інвалідність через поранення, контузію, каліцтво або тяжку хворобу під час служби або на захисті України;
- призначають правоохоронцям з інвалідністю внаслідок нещасного випадку, що стався не на службу, або внаслідок хвороби, яку спровокувало проходження служби.
Пенсія у разі втрати годувальника
- призначається рідним поліцейського, який загинув на службі або помер від поранень, отриманих під час виконання службових обов'язків;
- також нараховується родичам правоохоронця, який зник безвісти чи помер вже після звільнення зі служби, якщо смерть пов'язана з нею.
Варто знати! Пенсію після загибелі чи смерті поліцейського можуть отримати його непрацездатні діти чи батьки, а також дружина або чоловік, які залишились без основного джерела доходу.
Хто має обирати між пенсією та зарплатою
Головною умовою для призначення поліцейським є їхнє звільнення зі служби. Виплати нараховуються лише після цього.
- Якщо пенсіонер вирішить повторно вступити на службу до органів Нацполіції, йому припинять виплачувати пенсію.
- Після того як він звільниться повторно, виплати пенсії правоохоронцю відновлять, врахувавши загальну вислугу років на момент останнього звільнення.
- Тож поліцейським пенсіонерам в Україні необхідно обирати між зарплатою і пенсією.
Важливо! Втім є випадки, коли виплати пенсії поліцейським не припиняють. Це відбувається, якщо таку особу призвали на військову службу за контрактом або призначили на посаду у поліції особливого призначення.