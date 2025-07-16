Як призначають пенсію поліцейським?

Пенсія правоохоронцям призначається за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відповідно до цього закону, пенсійне забезпечення передбачене на працівників, які служать у підрозділах Національної поліції:

у кримінальній поліції;

в патрульній поліції;

в поліції охорони;

у слідчих органах;

поліції спеціального призначення;

та в спеціальних підрозділах.

Роки служби в у цих підрозділах поліції зараховують до страхового стажу правоохоронців, а також:

до стажу за спеціальністю;

до вислуги років;

та до державної служби.

Важливо! У вислугу років зараховується служба на певних посадах, перелік яких міститься у Законі "Про Національну поліцію" (стаття 78).

На яку пенсію мають право поліцейські?

Поліцейські можуть розраховувати на різні види пенсії. Виплати можуть призначити також їхнім родинам. Залежно від обставин нараховується:

Пенсія за вислугу років

отримують поліцейські, які звільнилися після 1 жовтня 2020 року, за наявності від 25 років вислуги;

також нараховують працівникам поліції віком від 45 років за наявності не менш як 25 років страхового стажу (з ним поліцейська або військова служба має склададти щонайменше 12 років і 6 місяців).

Пенсія по інвалідності

мають право поліцейські, які отримали інвалідність через поранення, контузію, каліцтво або тяжку хворобу під час служби або на захисті України;

призначають правоохоронцям з інвалідністю внаслідок нещасного випадку, що стався не на службу, або внаслідок хвороби, яку спровокувало проходження служби.

Пенсія у разі втрати годувальника

призначається рідним поліцейського, який загинув на службі або помер від поранень, отриманих під час виконання службових обов'язків;

також нараховується родичам правоохоронця, який зник безвісти чи помер вже після звільнення зі служби, якщо смерть пов'язана з нею.

Варто знати! Пенсію після загибелі чи смерті поліцейського можуть отримати його непрацездатні діти чи батьки, а також дружина або чоловік, які залишились без основного джерела доходу.

Хто має обирати між пенсією та зарплатою

Головною умовою для призначення поліцейським є їхнє звільнення зі служби. Виплати нараховуються лише після цього.

Якщо пенсіонер вирішить повторно вступити на службу до органів Нацполіції, йому припинять виплачувати пенсію.

Після того як він звільниться повторно, виплати пенсії правоохоронцю відновлять, врахувавши загальну вислугу років на момент останнього звільнення.

Тож поліцейським пенсіонерам в Україні необхідно обирати між зарплатою і пенсією.

Важливо! Втім є випадки, коли виплати пенсії поліцейським не припиняють. Це відбувається, якщо таку особу призвали на військову службу за контрактом або призначили на посаду у поліції особливого призначення.