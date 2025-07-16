Як призначають пенсію поліцейським?

Пенсія правоохоронцям призначається за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відповідно до цього закону, пенсійне забезпечення передбачене на працівників, які служать у підрозділах Національної поліції:

  • у кримінальній поліції;
  • в патрульній поліції;
  • в поліції охорони;
  • у слідчих органах;
  • поліції спеціального призначення;
  • та в спеціальних підрозділах.

Роки служби в у цих підрозділах поліції зараховують до страхового стажу правоохоронців, а також:

  • до стажу за спеціальністю;
  • до вислуги років;
  • та до державної служби.

Важливо! У вислугу років зараховується служба на певних посадах, перелік яких міститься у Законі "Про Національну поліцію" (стаття 78).

На яку пенсію мають право поліцейські?

Поліцейські можуть розраховувати на різні види пенсії. Виплати можуть призначити також їхнім родинам. Залежно від обставин нараховується:

Пенсія за вислугу років

  • отримують поліцейські, які звільнилися після 1 жовтня 2020 року, за наявності від 25 років вислуги;
  • також нараховують працівникам поліції віком від 45 років за наявності не менш як 25 років страхового стажу (з ним поліцейська або військова служба має склададти щонайменше 12 років і 6 місяців).

Пенсія по інвалідності

  • мають право поліцейські, які отримали інвалідність через поранення, контузію, каліцтво або тяжку хворобу під час служби або на захисті України;
  • призначають правоохоронцям з інвалідністю внаслідок нещасного випадку, що стався не на службу, або внаслідок хвороби, яку спровокувало проходження служби.

Пенсія у разі втрати годувальника

  • призначається рідним поліцейського, який загинув на службі або помер від поранень, отриманих під час виконання службових обов'язків;
  • також нараховується родичам правоохоронця, який зник безвісти чи помер вже після звільнення зі служби, якщо смерть пов'язана з нею.

Варто знати! Пенсію після загибелі чи смерті поліцейського можуть отримати його непрацездатні діти чи батьки, а також дружина або чоловік, які залишились без основного джерела доходу.

Хто має обирати між пенсією та зарплатою

Головною умовою для призначення поліцейським є їхнє звільнення зі служби. Виплати нараховуються лише після цього.

  • Якщо пенсіонер вирішить повторно вступити на службу до органів Нацполіції, йому припинять виплачувати пенсію.
  • Після того як він звільниться повторно, виплати пенсії правоохоронцю відновлять, врахувавши загальну вислугу років на момент останнього звільнення.
  • Тож поліцейським пенсіонерам в Україні необхідно обирати між зарплатою і пенсією.

Важливо! Втім є випадки, коли виплати пенсії поліцейським не припиняють. Це відбувається, якщо таку особу призвали на військову службу за контрактом або призначили на посаду у поліції особливого призначення.