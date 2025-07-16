Как назначают пенсию полицейским?
Пенсия правоохранителям назначается по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Согласно этому закону, пенсионное обеспечение предусмотрено на работников, которые служат в подразделениях Национальной полиции:
- в криминальной полиции;
- в патрульной полиции;
- в полиции охраны;
- в следственных органах;
- полиции специального назначения;
- и в специальных подразделениях.
Годы службы в в этих подразделениях полиции засчитывают в страховой стаж правоохранителей, а также:
- в стаж по специальности;
- в выслугу лет;
- и в государственную службу.
Важно! В выслугу лет засчитывается служба на определенных должностях, перечень которых содержится в Законе "О Национальной полиции" (статья 78).
На какую пенсию имеют право полицейские?
Полицейские могут рассчитывать на различные виды пенсии. Выплаты могут назначить также их семьям. В зависимости от обстоятельств начисляется:
Пенсия за выслугу лет
- получают полицейские, которые уволились после 1 октября 2020 года, при наличии от 25 лет выслуги;
- также начисляют работникам полиции в возрасте от 45 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа (с ним полицейская или военная служба должна составлять не менее 12 лет и 6 месяцев).
Пенсия по инвалидности
- имеют право полицейские, которые получили инвалидность из-за ранения, контузию, увечье или тяжелую болезнь во время службы или на защите Украины;
- назначают правоохранителям с инвалидностью вследствие несчастного случая, произошедшего не на службе, или вследствие болезни, которую спровоцировало прохождение службы.
Пенсия в случае потери кормильца
- назначается родным полицейского, который погиб на службе или умер от ранений, полученных при исполнении служебных обязанностей;
- также начисляется родственникам правоохранителя, который пропал без вести или умер уже после увольнения со службы, если смерть связана с ней.
Стоит знать! Пенсию после гибели или смерти полицейского могут получить его нетрудоспособные дети или родители, а также жена или муж, которые остались без основного источника дохода.
Кто должен выбирать между пенсией и зарплатой
Главным условием для назначения полицейским является их увольнение со службы. Выплаты начисляются только после этого.
- Если пенсионер решит повторно поступить на службу в органы Нацполиции, ему прекратят выплачивать пенсию.
- После того как он уволится повторно, выплаты пенсии правоохранителю восстановят, учитывая общую выслугу лет на момент последнего увольнения.
- Поэтому полицейским пенсионерам в Украине необходимо выбирать между зарплатой и пенсией.
Важно! Впрочем есть случаи, когда выплаты пенсии полицейским не прекращают. Это происходит, если такое лицо призвали на военную службу по контракту или назначили на должность в полиции особого назначения.