Как назначают пенсию полицейским?

Пенсия правоохранителям назначается по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно этому закону, пенсионное обеспечение предусмотрено на работников, которые служат в подразделениях Национальной полиции:

в криминальной полиции;

в патрульной полиции;

в полиции охраны;

в следственных органах;

полиции специального назначения;

и в специальных подразделениях.

Годы службы в в этих подразделениях полиции засчитывают в страховой стаж правоохранителей, а также:

в стаж по специальности;

в выслугу лет;

и в государственную службу.

Важно! В выслугу лет засчитывается служба на определенных должностях, перечень которых содержится в Законе "О Национальной полиции" (статья 78).

На какую пенсию имеют право полицейские?

Полицейские могут рассчитывать на различные виды пенсии. Выплаты могут назначить также их семьям. В зависимости от обстоятельств начисляется:

Пенсия за выслугу лет

получают полицейские, которые уволились после 1 октября 2020 года, при наличии от 25 лет выслуги;

также начисляют работникам полиции в возрасте от 45 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа (с ним полицейская или военная служба должна составлять не менее 12 лет и 6 месяцев).

Пенсия по инвалидности

имеют право полицейские, которые получили инвалидность из-за ранения, контузию, увечье или тяжелую болезнь во время службы или на защите Украины;

назначают правоохранителям с инвалидностью вследствие несчастного случая, произошедшего не на службе, или вследствие болезни, которую спровоцировало прохождение службы.

Пенсия в случае потери кормильца

назначается родным полицейского, который погиб на службе или умер от ранений, полученных при исполнении служебных обязанностей;

также начисляется родственникам правоохранителя, который пропал без вести или умер уже после увольнения со службы, если смерть связана с ней.

Стоит знать! Пенсию после гибели или смерти полицейского могут получить его нетрудоспособные дети или родители, а также жена или муж, которые остались без основного источника дохода.

Кто должен выбирать между пенсией и зарплатой

Главным условием для назначения полицейским является их увольнение со службы. Выплаты начисляются только после этого.

Если пенсионер решит повторно поступить на службу в органы Нацполиции, ему прекратят выплачивать пенсию.

После того как он уволится повторно, выплаты пенсии правоохранителю восстановят, учитывая общую выслугу лет на момент последнего увольнения.

Поэтому полицейским пенсионерам в Украине необходимо выбирать между зарплатой и пенсией.

Важно! Впрочем есть случаи, когда выплаты пенсии полицейским не прекращают. Это происходит, если такое лицо призвали на военную службу по контракту или назначили на должность в полиции особого назначения.