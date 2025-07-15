Какие условия для выхода на пенсию?

Законом определены требования о наличии необходимого страхового стажа для выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году условия для выхода на пенсию такие:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Итак, украинец с 28 годами стажа сможет выйти на пенсию в 63 года.

Какая будет пенсия у украинца со стажем 28 лет?

Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01. В случае с 28 годами стажа коэффициент составит 0,28.

Посчитаем, какую пенсию можно получать при разных размерах зарплаты:

минималка – 8 000 гривен;

зарплата 15 000 гривен;

средняя зарплата по показателям ПФУ – 20 355 гривен.

зарплата 30 000 гривен.

При минималке украинец с 28 годами стажа фактически будет иметь пенсию 2 240 гривен (8 000 × 0,28). Однако он будет получать 3 038 гривен (размер минимальной пенсии для пенсионеров, которые не работают).

Так при зарплате 15 000 гривен можно получать 4 200 гривен, а при средней зарплате 20 355 украинец – 5 699 гривен.

Зато размер пенсии при зарплате 30 000 гривен будет составлять 8 400 гривен.