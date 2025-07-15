Які умови для виходу на пенсію?

Законом визначено вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році умови для виходу на пенсію такі:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Отже, українець з 28 роками стажу зможе вийти на пенсію в 63 роки.

Яка буде пенсіяв українця зі стажем 28 років?

Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01. У випадку з 28 роками стажу коефіцієнт становитиме 0,28.

Порахуємо, яку пенсію можна отримувати при різних розмірах зарплати:

мінімалка – 8 000 гривень;

зарплата 15 000 гривень;

середня зарплата за показниками ПФУ – 20 355 гривень.

зарплата 30 000 гривень.

При мінімалці українець з 28 роками стажу фактично матиме пенсію 2 240 гривень (8 000 × 0,28). Проте він отримуватиме 3 038 гривень (розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів, які не працюють).

Так при зарплаті 15 000 гривень можна отримувати 4 200 гривень, а при середній зарплаті 20 355 українець – 5 699 гривень.

Натомість розмір пенсії при зарплаті 30 000 гривень становитиме 8 400 гривень.