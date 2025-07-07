Якого розміру буде пенсія при 22 роках стажу

Якщо особа набула 22 роки стажу, вона може вийти на пенсію у 65 та 63 роки, повідомляє 24 Канал.

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Нагадаємо! У 2025 році, аби піти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки стажу.

Для розрахунку пенсії також потрібно враховувати дохід особи. Розглянемо ситуацію, коли зарплата людини складала – 15 тисяч гривень.

При вказаних умовах, якщо особа піде на заслужений відпочинок, вона матиме пенсію орієнтовно – 3,6 тисячі гривень.



Пенсія при зарплаті більш як 10 тисяч і стажі понад 20 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

У 65 років в такому випадку вийти на пенсію вигідніше. Адже за цих умов, пенсія складатиме приблизно – 4 тисячі гривень.



Якою буде пенсія при зарплаті 15 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зауважте! Усі розрахунки здійснювались через пенсійний калькулятор.