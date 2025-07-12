Какие доплаты к пенсии в 70 лет?

В частности доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Стоит ли пенсионерам продолжать работать после 60 лет

Важный нюанс – это то, что начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней,

– объяснили в фонде.

Однако кроме возраста существует еще одно условие получения доплаты. Право на нее имеют те украинцы, общий размер пенсии которых не превышает 10340,35 гривны.

Заметьте! Таким образом пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет выплачивается компенсационная выплата в размере 300 гривен.

Какие доплаты получают пенсионеры старше 75 лет? Пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет предусматривается надбавка к пенсии в размере 456 гривен. А украинцам в возрасте от 80 лет установлена доплата размере до 570 гривен.

Следует также отметить, что к пенсии доплачивается только одна компенсационная доплата. То есть несколько доплат за разные возрастные категории не доплачиваются.

Обратите внимание! Это означает, что после достижения 70 лет человек получал 300 гривен, то после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.