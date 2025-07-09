Стоит ли украинцам работать после достижения пенсионного возраста

Это предоставляет смогу увеличить пенсионные выплаты, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Дело в том, что лицам, которые приобрели право на пенсию по возрасту в соответствии с ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но после достижения пенсионного возраста изъявили желание работать, пенсия по возрасту назначается с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения за назначением пенсии.

Увеличение выплаты происходит следующим образом:

на 0,5 % – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75 % – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Важно! То есть при одном году отсрочки, пенсия возрастает на 6%, что четко указывает – если человек продолжит работать после 60 лет, то его выплаты будут больше.

Следует также отметить, что для увеличения учитываются только полные месяцы работы. В то же время повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется.

Лицо, желающее отложить назначение пенсии, должно обратиться с соответствующим уведомлением в орган Пенсионного фонда Украины до того, как достигнет пенсионного возраста,

– добавили в ПФУ.

Обратите внимание! Не устанавливается повышение размера пенсии лицам, которым ранее назначалась пенсия другого вида, по другим законам Украины или в другом государстве.