Чи варто українцям працювати після досягнення пенсійного віку

Це надає зможу збільшити пенсійні виплати, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Річ у тім, що особам, які набули права на пенсію за віком відповідно до ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", але після досягнення пенсійного віку виявили бажання працювати, пенсія за віком призначається з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії.

Збільшення виплати відбувається таким чином:

на 0,5 % – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

на 0,75 % – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Важливо! Тобто при одному році відстрочки, пенсія зростає на 6%, що чітко вказує – якщо людина продовжить працювати після 60 років, то її виплати будуть більшими.

Слід також зазначити, що для збільшення враховуються лише повні місяці роботи. Водночас підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Особа, яка бажає відкласти призначення пенсії, повинна звернутися з відповідним повідомленням до органу Пенсійного фонду України до того, як досягне пенсійного віку,

– додали у ПФУ.

Зверніть увагу! Не встановлюється підвищення розміру пенсії особам, яким раніше призначалася пенсія іншого виду, за іншими законами України або в іншій державі.