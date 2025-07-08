Какая доплата есть для работающих пенсионеров

Работающим пенсионерам могут пересчитать выплаты и таким образом увеличить их размер, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Если пенсионер после выхода на пенсию продолжает работать и накапливает не менее 24 месяцев страхового стажа, его пенсия подлежит пересмотру с учетом новых данных.

При этом существует возможность получить доплаты даже при меньшем стаже – по заявлению в Пенсионный фонд и при наличии документов, подтверждающих. Автоматически пенсии пересчитали таким гражданам, которые получают пенсии:

по возрасту, по инвалидности, в том числе, исчисленные в размере пенсии по возрасту;

за выслугу лет при условии, что по состоянию на 1 апреля достигли пенсионного возраста.

Что нужно для перерасчета

Чтобы инициировать перерасчет, пенсионеру необходимо подать в ПФУ заявление и следующие документы:

паспорт;

ИНН;

справку с места работы и (при необходимости) справку о зарплате.

Какие пенсии не подлежат перерасчету

Некоторые пенсии не подлежат подлежат перерасчету в 2025 году. К ним относятся:

пенсии, размер которых после 1 апреля 2023 года пересчитывался по обращениям лица с досчетом стажа, стажа и заработной платы после назначения или предыдущего перерасчета пенсии);

выплаты лиц, для которых проводился после 1 апреля 2023 года переход с одного вида пенсии на другой;

пенсии за выслугу лет до достижения лицами пенсионного возраста.

Важно! Пенсии работающим пенсионерам в Украине пересчитывают ежегодно с 1 апреля.