Какие есть доплаты работающим пенсионерам
Работа дает преимущество пенсионерам в Украине и позволяет рассчитывать на доплаты к пенсии во время ежегодной индексации, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров проводится:
- для лиц, имеющих не менее 24 месяцев приобретенного страхового стажа с момента назначения пенсии или предыдущей индексации выплат;
- для тех, кто приобрел менее 24 месяцев стажа, но обратился с заявлением о приобретении дополнительного стажа.
Стоит знать! Если человек приобрел 24 месяцев стажа, то определяют наиболее выгодный вариант индексации – с учетом стажа или стажа и заработной платы после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.
Как получить перерасчет работающим пенсионерам
Пенсионер имеет право обратиться в органы ПФУ и подать заявление о перерасчете, если он приобрел необходимый страховой стаж после февраля 2025 года – на основе дополнительного стажа.
Кроме заявления, необходимо подать ряд документов:
- паспорт;
- регистрационный номер налогоплательщика (идентификационный код);
- справку с места работы;
- справку о заработной плате (при необходимости).
Следует знать! В общем пенсии работающим пенсионерам пересчитывают автоматически на основе данных Пенсионного фонда.
Какие пенсии не подлежат перерасчету
Впрочем, некоторые пенсии не подлежат перерасчету в 2025 году. К ним относятся:
- пенсии, размер которых после 1 апреля 2023 года пересчитывался по обращениям лица с учетом стажа, стажа и заработной платы после назначения или предыдущего перерасчета пенсии);
- выплаты лиц, для которых проводился после 1 апреля 2023 года переход с одного вида пенсии на другой;
- пенсии за выслугу лет до достижения лицами пенсионного возраста.
Важно! Пенсии работающим пенсионерам в Украине пересчитывают ежегодно с 1 апреля.