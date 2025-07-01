Кому повышают пенсии после 65 лет

Государство гарантирует минимальную пенсию в размере не ниже 40% минимальной заработной платы людям, которым исполнилось 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Получить такую пенсию могут люди, которые соответствуют установленным требованиям:

имеют возраст 65 лет и старше;

получают пенсию по возрасту, по выслуге лет, по инвалидности или в случае потери кормильца;

имеют не менее 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 лет стажа для женщин;

получают пенсию по возрасту, сумма которой не превышает 40% от минимальной зарплаты.

Важно! Выплаты пенсионерам в возрасте 65 лет и более не могут быть ниже, чем прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

На сколько выросли выплаты пенсионерам

В Пенсионном фонде отмечают, что выплаты пенсионерам, которым исполнилось 65 лет в 2024-м, уже дважды росли.

При минимальной зарплате 7 100 гривен с 1 января 2024 года минимальная пенсия для этой категории составляли 2 840 гривен.

Когда зарплата 1 апреля 20245 года выросла до 8 000 гривен, минимальная пенсия увеличилась до 3 200 гривен.

В 2025 году минималка осталась на уровне 8 000 гривен, однако размер минимальных выплат для этих людей вырос до 3 758 гривен из-за индексации пенсий.

Стоит знать! Пенсионерам, которым исполнилось 65 лет после проведения индексации, должны повысить выплаты после для рождения до 3 758 гривен, если их размер был меньшим.